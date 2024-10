Maritime Eleganz, sportliche Performance – Neue Sondermodelle von Range Rover

Range Rover setzt weiter auf Sport und Exklusivität: Jetzt wurden zwei Sondermodelle vorgestellt, eins davon in Miniaturauflage.

Anzeige

SP-X/Hamburg. Für manche Überraschung muss man in den Keller gehen. Genauer gesagt, in den Keller des Range Rover House. Dort, im Souterrain eines Villen-Neubaus in Hamburgs Elbvorten wurden die neuen Flaggschiffe der Range-Rover-Familie enthüllt.

Neun der zehn Exemplare des Ranger Rover Riviera sind schon verkauft Foto: Daniel Killy/SP-X

Da ist einmal das Modell Riviera. Neun der zehn Exemplare sind schon verkauft. Eines ist also noch zu haben. Christopher Cattle, Inkarnation britischer Distinguiertheit und „SV Bespoke Customer Liaison Consultant – JLR – Special Vehicle Operations“, also Kundenberater für Modelle nach Maß und Wunsch, erläuterte die Besonderheiten des „Range Rover SV Riviera Edition“. Der Herr mit den royalen Umgangsformen, der sowohl Autos für James Bond wie auch diverse Königshäuser verkauft beziehungsweise betreut hatte, geriet bei der Schilderung des Riviera in lyrische Verzückung. „Das Fahrzeugäußere kommuniziert mit dem Fahrzeuginneren, die spezielle Lackierung des Meeresblaus wird im Inneren mit den Stickereien fortgesetzt, die die Wellen der Riviera darstellen.“

Innen geht es dunkel und gediegen zu Foto: Daniel Killy/SP-X

Als Sitzausstattung grüßt, eine weitere Reminiszenz an den maritimen Lebensstil, ein Bicolor-Lederbezug aus Liberty Blue und Perlino Beige, eine Kombination, die auch bei eleganten Yachten häufig vorkommt.

Auf den Sitzen des Riviera finden sich maritime Motive Foto: Daniel Killy/SP-X

So konservativ Äußeres und Interieur scheinen mögen, so modern ist der Antrieb. Der P550e kombiniert einen 294 kW/400 PS starken Ingenium Sechszylinder-Benzinmotor mit einem 160 kW/218 PS starken Elektromotor zu einer Systemleistung von 404 kW/550 PS. Der Plug-in-Hybrid des Range Rover SV Riviera Edition kann bis zu 111 Kilometer (WLTP) rein elektrisch zurücklegen und hat einen kombinierten CO2-Ausstoß von 18 g/km.

Range Rover SV Edition two trägt eine Motorhaube aus Carbon Foto: Daniel Killy/SP-X

Das zweite schwarze Tuch, das feierlich vom Fahrzeug gezogen wurde, enthüllte den „Range Rover SV Edition two“.Die zu großen Teilen aus Karbon bestehende Motorhaube setzt ein paar Anthrazit-Akzente. Das ligurische Schwarz hingegen tendiert bei Lichteinfall zu einem ganz dunklen Violett. Einzig die gelben Bremssättel der Brembo-Keramikbremsen setzen farbliche Kontraste. Der Mild-Hybrid Twin-Turbo V8-Motor mit 467 kW/635 PS und 750 Nm schafft es in sportlichen 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Erst bei 290 km/h ist Schluss. Der Motor ist übrigens der gleiche, der auch den neuen Defender Octa antreibt.

Ebenfalls im Octa präsentiert wurde das neue in die Sitze integrierte Audiosystem mit Wellness-Funktionen, das unter anderem Vibrationen der Instrumente direkt in den Körper leitet und für ein neues Hör- und Wohlfühlerlebnis sorgt. Bei der Benennung dieser Sondersitze war man bei JLR wirklich kreativ: Body and Soul Seats heißen sie, abgekürzt BASS. Ansonsten bieten die SV Performance-Sitze vorn mit ihren stärker konturierten Seitenwangen Fahrer und Beifahrer auch auf der Rennstrecke sicheren Halt.

Den neuen Sportler gibt es in vier farblich abgestimmten Grundkombinationen und ab 219.285 Euro. Allen gemein ist die Karbon-Motorhaube, mal lackiert, mal freiliegend. Ansonsten sind im SV-Bereich, der für Special Vehicles steht, Sonderwünsche Kern des Konzepts und somit fast unbegrenzt möglich. Die vier Varianten bieten die Design-Matrix, auf deren Basis die Extrawürste gebraten werden.

Die Vorlieben sind da recht unterschiedlich. Christopher Cattle, natürlich die Diskretion in Person, verriet immerhin so viel: Die Windsors setzen auf Serienmodelle, man schätzt die Zuverlässigkeit. Einzige Ausnahme sind die Lackierungen, denn die einzelnen Royals haben individuelle Farbvorlieben, die ihrer Person zugeordnet sind. Arabische Potentaten hingegen kaufen gern mal vier Wagen auf einmal und lassen sie mit Stickereien der Kosenamen ihrer Liebsten verzieren.

Und was muss man tun, um den letzten verbliebenen „Riviera“ zu erwerben? Cattle hat darauf eine verblüffend einfache Anwort: „Den Zuschlag erhält bei mir immer der mit der höflichsten E-Mail und der menschlichsten Attitüde.“ Sofern der ab 267.907 Euro investieren kann und möchte.

Daniel Killy/SP-X