Manager weniger optimistisch – Stimmung in der Autobranche

Der Pkw-Weltmarkt wächst Foto: VW

SP-X/Berlin. Die Wachstumserwartungen in der Automobilindustrie haben sich verschlechtert. Laut einer weltweiten Umfrage des Beratungsunternehmens KPMG sind nur 34 Prozent der Automobilmanager „äußerst zuversichtlich“, in den nächsten fünf Jahren profitables Wachstum zu verzeichnen. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 41 Prozent. Auch der Anteil der Führungskräfte mit „großer Zuversicht“ sank von 31 auf 24 Prozent. Lediglich in China stieg die Zuversicht von 28 auf 36 Prozent. Abgenommen haben auch Sorgen vor Lieferkettenproblemen bei Rohstoffen und Komponenten für E-Autos und Verbrenner: Nur 49 Prozent der Teilnehmer haben entsprechenden Bedenken.

Holger Holzer/SP-X