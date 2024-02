Mal kurz, mal lang – Zagato AGTZ Twin Tail

Zagatos AGTZ Twin Tail lässt dem Nutzer die Wahl zwischen kurzem und langem Heck Foto: Zagato

SP-X/Mailand. AGTZ Twin Tail heißt der neueste Wurf des italienischen Karossiers Zagato. Es handelt sich um einen zweitürigen Sportwagen auf Basis der Alpine A110, der im Zagato-Stil vollständig neu eingekleidet sowie mit einem außergewöhnlich Heckkonzept ausgestattet wurde: Mit einem Anbauteil lässt sich die Karosserie jenseits der Hinterachse um einen halben Meter verlängern. Aus dem A110 mit knackigem Stummelheck wird so eine aerodynamisch optimierte Longtail-Version.

Mit Longtaiol kommt die umgebaute Alpine A110 auf rund 4,80 Meter Länge Foto: Zagato

Der AGTZ Twin Tail nimmt damit Bezug auf historische Alpine-Rennfahrzeuge. Bei den 60er-Jahre-Boliden A210 und A220 experimentierte der Rennstall Alpine unter anderem Longtail-Karosserien. Parallel wurden in Rennen technisch identische Varianten mit Kurzheck eingesetzt. Beide Varianten zeigten Vor- und Nachteile. Beim neuen AGTZ Twin Tail kann sich der Nutzer spontan entscheiden, welchen Hecktyp er fahren will.

Optisch ist das verlängerte Heck kein Gewinn Foto: Zagato

Im Mai will Zagato auf dem Concours d’Elegance am Comer See seine jüngste Kreation erstmals öffentlich präsentieren. Im Oktober sollen erste Exemplare in Kundenhand gehen. Allerdings sind nur 19 Exemplare geplant. Inklusive deutscher Mehrwertsteuer soll eines rund 774.000 Euro kosten.

MIt dem kurzen Heck wirkt die umgebaute Alpine stimmiger Foto: Zagato

Mario Hommen/SP-X