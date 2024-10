Luxus-Roadster kommt in Kleinserie – BMW Skytop

Anzeige

SP-X/München. BMW baut die Cabrio-Studie Skytop in Kleinserie. Insgesamt 50 Exemplare des offenen Zweisitzers sollen an treue Kunden gehen, Vorbild ist das gleichnamige Konzeptfahrzeug, das im Frühjahr auf dem Concorso d’Eleganza am Comer See Premiere gefeiert hat. Für den Antrieb des Serienautos sorgt der 460 kW/625 PS starke Biturbo-V8 aus dem M8 Competition, Allradantrieb und Achtgangautomatik werden ebenfalls aus dem Coupé übernommen. Die Preise dürften im oberen sechsstelligen Bereich liegen.

BMW baut den Roadster Skytop in Kleinstserie Foto: BMW

Der Roadster ist das zweite Kleinserienmodell nach dem 2022 in begrenzter Stückzahl aufgelegtem 3.0 CSL. Das Coupé wurde ebenfalls 50-mal gebaut und zum Preis von mindestens 750.000 Euro an ausgewählte Kunden verkauft.

Normalsterbliche haben keine Chance, ein Exemplar zu ergattern Foto: BMW

Holger Holzer/SP-X