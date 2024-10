Lückenschluss zu Porsche – Audi Q6 E-Tron Sportback

Anzeige

SP-X/Ingolstadt. Audi stellt dem Elektro-SUV Q6 E-Tron Anfang 2025 eine schnittiger gestaltete Sportback-Variante an die Seite. Der coupéhafte Dachverlauf soll Design-affine Kunden ansprechen und den Energieverbrauch senken. Im Gegenzug schrumpft der Kofferraum. Die Preise starten bei 65.900 Euro.

Audi legt den Q6 als Sportback auf Foto: Audi

Länge und Breite bleiben beim Sportback gegenüber dem klassischen SUV unverändert bei 4,77 Meter beziehungsweise 1,97 Meter. Mit 1,67 Meter Höhe ist der Neue aber eine Handbreit flacher. Das Kofferraumvolumen bei voller Bestuhlung sinkt leicht um 15 auf 511 Liter, stärker ist das Minus bei umgeklappter Rückbank. Dann stehen statt 1.529 nur noch 1.373 Liter zur Verfügung.

Der Kofferraum schrumpft leicht Foto: Audi

Das Antriebsprogramm entspricht dem des Standard-Q6. So stehen zunächst vier Motor-Batterie-Kombinationen zur Wahl, zwei davon mit Allradtechnik. Im 185 kW/252 PS starken Basismodell sorgt eine 76 kWh großer Akku für eine Normreichweite von 545 Kilometern, am weitesten kommt man mit dem nächststärkeren Heckantriebs-Modell (225 kW/306 PS), das mit der 95-kWh-Batterie ausgestattet ist und bis zu 656 Kilometer am Stück fährt. Gegenüber dem Standardmodell ist das ein Plus von 15 Kilometern, das vor allem auf das Konto der günstigeren Aerodynamik geht.

Die Karosserie fällt flacher, das Heck schnittiger aus Foto: Audi

Der im Reichweiten-Primus genutzte große Speicher ist in den Allradmodellen Standard; sie gibt es mit 285 kW/387 PS und 360 kW/489 PS und Reichweiten bis zu 636 Kilometern. Die DC-Ladeleistungen liegen je nach Variante zwischen 225 kW und 270 kW, an der Wechselstromquelle fließen 11 kW.

Beide Varianten im Vergleich Foto: Audi

Preislich sortiert sich der Sportback 2.400 Euro oberhalb des normalen Q6 ein. Trotzdem bleibt der Audi noch deutlich unterhalb der Preise, die Konzernschwester Porsche für den technisch weitgehend identischen Macan aufruft. Den gibt es aktuell nur mit großem Akku und Allradantrieb, so dass mindestens 84.100 Euro fällig werden – rund 7.000 Euro mehr als für den vergleichbaren Audi.

Holger Holzer/SP-X