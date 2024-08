Lkw rücken in den Fokus – Wasserstoff-Tankstellen

Schwere Lkw können an normalen Wasserstoff-Zapfsäulen für Pkw nicht tanken. Nun werden die deutschen Tankstellen ertüchtigt.

An immer mehr Wasserstofftankstellen sollen auch H2-Lkw tanken können

An immer mehr Wasserstofftankstellen sollen auch H2-Lkw tanken können Foto: H2 Mobility

SP-X/Berlin. Die deutschen Wasserstofftankstellen werden für die Nutzung durch Lkw und Busse aufgerüstet. Bis Ende des Jahres sollen schwere Nutzfahrzeuge an 53 Standorten den alternativen Kraftstoff mit 350 bar tanken können, wie der Tankstellenbetreiber H2 Mobility jetzt ankündigt. Die 700-bar-Zapfpunkte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bleiben bestehen. Künftige neue Tankstellen sollen in der Regel beide Kundengruppen bedienen können.

H2 Mobility ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell und TotalEnergies und betreibt die öffentliche Wasserstoff-Tankstelleninfrastruktur in Deutschland. Aktuell sind rund 80 Anlagen in Betrieb. Ursprünglich hatte das Unternehmen ausschließlich Pkw-Kunden und Transporter-Fahrer im Fokus, nun rückt das Lkw-Geschäft in den Mittelpunkt.

Schwere Lkw und Busse mit Brennstoffzelle oder H2-Verbrennungsmotor tanken Wasserstoff mit niedrigerem Druck als Pkw. Unter anderem, um die Kosten für Speicherung und Tankinfrastruktur niedrig zu halten. Weil in der Regel Platz für großer Tanks ist, spielt die geringere Energiedichte keine Rolle.

