Lifting und Preissenkung – Renault Captur

Ab Ende Juni kommt das 4,23 Meter lange City-SUV in Deutschland in den Handel

Ab Ende Juni kommt das 4,23 Meter lange City-SUV in Deutschland in den Handel Foto: Renault

SP-X/Köln. Zu Preisen ab 23.000 Euro bringt Renault den gelifteten Captur in den Handel. Der kleine Crossover ist in der Basisvariante mit einem 67 kW/91 PS 1,0-Liter-Dreizylinderbenziner ausgerüstet, zur Ausstattung zählen 17-Zoll-Stahlfelgen, Rückfahrkamera und Tempomat. Alternativ sind ein 74 kW/100 PS starker Autogasmotor (ab 23.600 Euro) sowie zwei Mildhybridbenziner mit 103 kW/140 PS und 116 kW/158 PS zu haben (ab 27.000 Euro), letzterer serienmäßig in Kombination mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Top-Triebwerk ist ein 105 kW/143 PS starker Vollhybrid (ab 30.000 Euro), der vor allem im Stadtverkehr effizient sein soll. Die beiden stärksten Antriebe sind der neuen, sportlichen Ausstattungsvariante „Esprit Alpine“ vorbehalten, die unter anderem 19-Zoll-Räder und geschwärzte Logos umfasst.

Wie üblich bei Modellpflegen hat Renault die Karosserie selbst kaum angetastet, wohl aber die Anbauteile, also die Stoßfänger vorne und hinten. Zudem wurde die Motorhaube höher angebracht. Umfangreicher sind die Veränderungen im Innenraum. Dort gibt es neue, gut ablesbare Instrumente, neue Polster und je nach Ausstattung eine Google-Anbindung oder eine Harman-Kardon-Anlage. Gegenüber dem Vorgängermodell ist der Einstiegspreis leicht gesunken, bisher standen 700 Euro mehr in der Preisliste fällig.

Holger Holzer/SP-X