Lifting mit mehr Reichweite – Genesis Electrified G80

Seit knapp drei Jahren tritt Genesis mit dem Electrified G80 gegen Tesla Model S und Co. an. Nun erhält die Limousine ein erstes Lifting.

SP-X/Frankfurt. Mehr Platz, mehr Reichweite und mehr Komfort-Technik: Genesis hat den Electrified G80 überarbeitet. Die geliftete Businesslimousine ist nun im Heimatmarkt Südkorea bestellbar, nach Deutschland dürfte sie Anfang 2025 kommen.

Genesis hat den G80 geliftet Foto: Genesis

Wichtigste Änderung an der Karosserie ist der um 13 Zentimeter gestreckte Radstand, der mehr Platz im Innenraum, vor allem im Fond, schafft. Dazu gibt es Modifikationen an der Front, neue Chromakzente an den Flanken und eine überarbeitete Ladebuchse mit geänderter Beleuchtung. Innen wurden unter anderem Lenkrad und das Gangwahlelement neugestaltet. Außerdem ist nun ein Bang&Olufsen-Sound-System mit 17 Lautsprechern verfügbar.

Der Radstand hat deutlich zugelegt Foto: Genesis

Durch eine um rund 7 kWh auf 94,5 kWh gewachsene Batteriekapazität soll die Reichweite der Limousine gestiegen sein, endgültige Daten lieben aber noch nicht vor. Das aktuelle Modell kommt nach europäischer Norm 520 Kilometer weit. Änderungen am Fahrwerk sollen vor allem den Vibrationskomfort verbessern. Unverändert bleibt offenbar der 272 kW/370 PS starke Allradantrieb. Einen Preis für das überarbeitete Modell nennt die Hyundai-Tochter nicht, aktuell werden rund 74.000 Euro fällig.

Auch der Innenraum präsentiert sich überarbeitet Foto: Genesis

Holger Holzer/SP-X