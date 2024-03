Leichtes Lifting – Fiat Doblo aufgefrischt

SP-X/Rüsselsheim. Fiat hat seinen Kleintransporter Doblo aufgewertet und zum Verkaufsstart auch den Einstiegspreis um 1.000 auf 20.100 Euro (netto) gesenkt. Modifikationen an Scheinwerfern und Kühlergrill sorgen für optische Frische. Die Serienausstattung des in zwei Längen erhältlichen Kastenwagens wurde um ein digitales Kombiinstrument und einen 10-Zoll-Touchscreen erweitert. Das Infotainment-Display ermöglicht die Einbindung von Smartphone-Inhalten via Apple Carplay oder Android Auto. Neu ist auf Wunsch auch ein digitaler Rückspiegel. Das Angebot an Regelsystemen baut Fiat unter anderem um Fernlichtautomatik, Regensensor, Verkehrszeichenerkennung, Abstandstempomat und Spurhalteassistent aus. Außerdem gibt Fiat eine auf 879 Kilogramm erhöhte Zuladung an.

Der Fiat Doblo ist ab sofort in Deutschland mit einigen optischen und technischen Neuerungen bestellbar Foto: Fiat

Der E-Doblo wird nun mit einem 100 kW/136 PS starken Motor in Kombination mit einer 50-kWh-Batterie für eine auf 330 Kilometer gestiegene WLTP-Reichweite ausgeliefert. Das Laden ist nun mit bis zu 100 kW möglich. Der Stromer beherrscht auch das bidirektionale Laden für den Betrieb von Werkzeugen. Alternativ stehen ein 1,2-Liter-Benziner mit 81 kW/110 PS sowie ein 1,5-Liter-Diesel mit 75 kW/102 PS oder 96 kW/131 PS zur Wahl.

Das Cockpit des Fiat Doblo ist künftig stets mit zwei Displays ausgestattet Foto: Fiat

Mario Hommen/SP-X