Leichter Anstieg – Grafik: Neuzulassungen von E-Autos in Europa (1. Halbjahr 2024)

SP-X/Köln. In den ersten sechs Monaten wurden in Europa rund 712.600 E-Autos neu zugelassen, ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023. In Deutschland gab es euroweite mit 188.100 die meisten Neuzulassungen, im Vergleich zu Januar bis Juni 2023 gingen hierzulande die Zulassungen aber um rund 36.000 Einheiten zurück. Wie die Statista-Grafik auf Datenbasis des Autoherstellerverbands ACEA zeigt, wuchsen die Zulassungszahlen etwa in Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Italien.

In Europa wächst die E-Auto-Nachfrage Foto: Statista

Elfriede Munsch/SP-X