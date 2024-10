Leicht und schnell – Alfa Romeo Junior Veloce

Der Name Alfa Romeo steht auch für sportliche Autos. Das ist auch beim neuen Junior der Fall. Den gibt es nun als muskelbepackten Veloce. Verzichten muss man allerdings auf klangvollem Motorsound.

SP-X/Rüsselsheim. Alfa Romeo nimmt ab sofort in Deutschland Bestellungen für den Junior Veloce entgegen. Zu Preisen ab 48.500 Euro ist der 207 kW/280 PS starke Italiener zu haben. Mit seinem einmotorigen Frontantrieb beschleunigt er in 5,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und maximal auf 200 km/h.

DerAlfa bringt seine 280 PS gut auf die Straße Foto: Alfa Romeo_Stellantis

Um die Leistung möglichst sauber in Vortrieb umzuwandeln, trägt der Elektro-Sportler ein Torsen-Differenzial in der Vorderachse. Die mechanische Sperre soll dem Durchdrehen der Vorderräder ganz ohne elektronische Regeleingriffe entgegenwirken. Die Anfang 2025 verfügbare und mit 1,6 Tonnen für ein Elektroauto leichte Topversion ist mit einem 54 kWh großem Akku ausgestattet, der 315 Kilometer Reichweite erlaubt. An Schnellladesäulen ist eine Ladeleistung von bis zu 100 kW abrufbar.

Im Vergleich zu den schwächeren Junior-Varianten ist der Veloce um 2,5 Zentimeter tiefer gelegt. Außerdem hat er verstärkte Stabilisatoren, 20-Zoll-Leichtmetallräder sowie zusätzliche Schwarzakzente. Gegen Aufpreis ist ein Sport-Paket für den Innenraum bestellbar, das mit Alcantara und Kunstleder bezogene Sportsitze von Sabelt sowie zusätzlich Alcantara-Akzente im Cockpitbereich beinhaltet.

Mario Hommen/SP-X