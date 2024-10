Leicht und handgeschaltet – Porsche 911 Carrera T

Anzeige

SP-X/Stuttgart. Porsche bietet den gelifteten 911 wieder in einer Leichtbauvariante an. Erstmals gibt es den Carrera T nun nicht nur als Coupé, sondern auch als Cabrio. Den Antrieb übernimmt in beiden Varianten der 290 kW/394 PS starke 3,0-Liter-Sechszylinder-Boxer aus dem 911 Carrera. Statt an eine Achtgangautomatik ist der Biturbo aber an ein manuelles Sechsganggetriebe mit Zwischengasfunktion gekoppelt. Das Schalten per Hand bringt einen Gewichtsvorteil, der sich zusammen mit Leichtbauverglasung und reduzierter Dämmung auf 42 Kilogramm gegenüber dem Carrera-Modell summiert.

Porsche legt eine weitere Variante des 911 auf Foto: Porsche

Zur Serienausstattung zählen außerdem Hinterachslenkung, ein adaptives Fahrwerk mit Tieferlegung sowie das „Sport Chrono“-Paket mit App-Anbindung für Fahrten auf der Rundstrecke. Optisch differenzieren sich die neuen „Touring“-Modelle unter anderem durch eine Spoilerlippe aus dem GTS-Modell, einen grauen Modellschriftzug sowie eine Plakette mit Schaltschema an den hinteren Dreiecksfenstern. Die Preise für das Coupé starten bei 141.700 Euro, das Cabrio gibt es für 14.100 Euro extra.

Holger Holzer/SP-X