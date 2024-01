Langer Luxus – Nio ET9

Nio-Chef William Li hat im Rahmen der Nio Days seinen neuen ET9 vorgestellt Foto: Nio

SP-X/Xi'an. Der seit 2022 auch in Deutschland vertretene Autohersteller Nio hat mit dem ET9 ein neues Topmodell vorgestellt. Es handelt sich um eine 5,33 Meter lange Elektro-Limousine mit Fastback-Heck, die ihren maximal zwei Fondgästen ein Highend-Komforterlebnis ermöglichen soll. In der „Executive Bridge"-Ausstattung bietet der ET9 zwei Komfortsitze mit Liegefunktion, 360-Grad-Klapptisch sowie große Displays. Der Fond ist so als Entspannungs-Lounge oder Büro-Arbeitsplatz gleichermaßen nutzbar. Erstmals kombiniert Nio beim ET9 Drive-by-Wire-Technik mit Hinterradlenkung und Aktiv-Fahrwerk. Letzteres soll auch auf holperigem Untergrund ein Fahrerlebnis wie auf ebenem Asphalt ermöglichen. Gegenschallanlage und auf Knopfdruck aktivierbare Sonnenblenden schirmen die Insassen akustisch und optisch von der Außenwelt ab.

Innen soll der ET9 seine Gäste mit viel Platz und Komfort verwöhnen Foto: Nio

Angetrieben wird der mit Level-4-Selbstfahrtechnik gerüstete ET9 von zwei Motoren mit zusammen 520 kW/707 PS. Fahrleistungen hat Nio noch keine genannt. Die für mehr als 600 Kilometer Reichweite dimensionierte 120-kWh-Batterie ist in einer 900-Volt-Architektur eingebettet, die ein schnelles Nachladen mit bis zu 600 kW erlaubt. 5 Minuten sollen reichen, um 250 Kilometer nachzutanken. Alternativ eignet sich der ET9 für Nios Batterietauschsystem. In den Swap-Stations der vierten Generation soll der Akkuwechsel lediglich 3 Minuten dauern.

In diesem Jahr soll der ET9 in China bestellbar sein. Erste Auslieferungen werden 2025 erfolgen. Die Preise in China starten bei 800.000 Yuan, was umgerechnet knapp über 100.000 Euro entspricht.

Mario Hommen/SP-X