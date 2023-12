Ladesituation verbessert – E-Auto-Umfrage

Vor allem mit dem Angebot an Schnellladesäulen sind die deutschen E-Autofahrer zufrieden. Kritik gibt es jedoch an den Normallladern.

Deutschlands E-Autofahrer sind mit der Entwicklung des Schnellladeangebots zufrieden Foto: EnBW

SP-X/Berlin. Die Ladesituation für E-Autos verbessert sich. Bei einer Umfrage des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gaben 56 Prozent der Teilnehmer an, dass sie die Entwicklung seit dem Erwerb ihres Fahrzeugs insgesamt als besser oder deutlich besser wahrnehmen. Schlechter oder deutlich schlechter ist sie für 7 Prozent der Befragten. Positiv bewerten die E-Autonutzer demnach vor allem die Entwicklung bei der Zahl der öffentlichen Schnellladesäulen, bei den Standorten und bei Lade-Apps. Kritik gibt es wegen hoher Auslastung, Fremdparker an Ladesäulen und einer zu geringen Zahl an Normalladesäulen. Bemängelt wird zudem das dunkle und schmutzige Umfeld mancher Ladesäulen.

Holger Holzer/SP-X