Kurze Ladezeiten, langes Leben – Batterie-Konzept I-Beam XFC

Lange Ladezeiten zählen zu den Nachteilen von E-Autos. In Zukunft könnte der Stopp am HP-Charger wesentlich kürzer werden.

So stellt sich StoreDot die Integration seiner Batterietechnik in die Fahrzeugarchitektur vor Foto: StoreDot

SP-X/Herzeliya. Der isrealische Batterie-Entwickler StoreDot hat 2022 neue Akkuzellen für E-Auto-Batterien vorgestellt, die innerhalb von 5 Minuten die Energie für 160 Kilometer aufnehmen können. Mit dem I-Beam XFC folgt nun ein Konzept, das zeigt, wie sich die leistungsfähigen Zellen raumsparend in eine große Traktionsbatterie zusammenführen lassen und mithilfe einer bis in die Zellstruktur reichenden Kühlungstechnologie ihre extreme Ladeperformance aufrechterhalten können.

StoreDot setzt beim „I-Beam XFC“-Konzept auf ein fortschrittliches Cell-to-Pack-Prinzip. Statt Zellen in viele Batteriemodule zu verpacken und dann diese in einem großen Batteriegehäuse zu bündeln, sind die Zellen direkt im Batteriegehäuse miteinander verbunden, was Bauraum spart und die Energiedichte der gesamten Traktionsbatterie erhöht. Zusätzlich werden diese Zellen von einer vielverzweigten Flüssigkühlung durchströmt, was eine besonders leistungsfähige Kühlung gewährleisten soll, die sich auf Zellebene wiederum positiv auf die Schnellladefähigkeit und Langlebigkeit auswirkt. Im Ergebnis soll eine „I-Beam XFC“-Traktionsbatterie bei 10-bis-80-Prozent-Ladungen in 10 Minuten erlauben, ohne dabei übermäßig zu altern.

StoreDot arbeitet bereits mit verschiedenen Autoherstellern wie Vinfast oder Polestar zusammen. Wann erste Serienfahrzeuge mit der StoreDot-Batterietechnik auf den Markt kommen, wurde noch nicht verraten

Mario Hommen/SP-X