Kunst kommt von Können – 5x: Die wichtigsten Autodesigner

SP-X/Köln. Wer in die Geschichtsbücher der Automobilhistorie abtaucht, findet dort Designikonen für die Ewigkeit. Die begnadeten Künstler hinter den Blech-Skulpturen blieben dabei meist im Hintergrund. Wir küren – ganz subjektiv – die fünf bedeutendsten Designer der Automobilgeschichte.

Giuseppe „Nuccio“ Bertone (1914 – 1997)

Für Giuseppe Bertone, den alle nur „Nuccio“ rufen, war Design mehr als nur die Form. „Design ist die Seele des Autos“, so sein Credo. Geboren 1914 in Turin, stieg er 1934 in die Karosseriebaufirma seines Vaters ein. Zunächst als Buchhalter in der Verwaltung. Nach und nach baute Bertone den Betrieb zu einem Unternehmen für Autodesign und Autoproduktion um. Sein Stern als Designer ging Anfang der 50er Jahre auf, als er bei der Produktion des Alfa Romeo Giulietta einsprang. Das Coupé gilt heute als Stil-Ikone. Besonders Sportwagen taten es dem talentierten Hobbyrennfahrer an. Für Lamborghini entwarf Bertone unter anderem den unvergessenen Miura, für den Bertone-Chefsylist Marcello Gandini verantwortlich zeichnete. Es folgten Alfa Montreal und Giulia Sprint GT, Lancia Stratos, Fiat X1/9 oder auch der Audi 50, der spätere Polo.

Es folgten staatstragende Kreationen wie der Mercedes 600 sowie der “Strich-Achter" Foto: Mercedes-Benz

Paul Bracq (1933 – heute)

Neben weiteren Stil-Ikonen wie den Datsun 240 Z sowie Arbeiten für Porsche und Renault designte der Tausendsacher Goertz Fotoapparate, Füller, Kaffeemaschinen, Bügeleisen, Fahrräder, Schmuck und vieles mehr Foto: Nissan

Rastlos. Immer bewaffnet mit Zeichenstiften. Stets auf der Suche nach Feinheiten und der perfekten Form. So beschreiben Zeitgenossen Paul Bracq. 1957 fing er bei Mercedes an. Da ist der Franzose gerade 23 und machte sich ans Werk, die schönsten Sterne in Blechformen für die Geschichtsbücher zu gießen. Bracq sollte „neue Fahrzeuge entwerfen und diese grafisch darstellen“. Was rauskam, war zeitlose Eleganz mit französischer Leichtigkeit und deutscher Präzision. Zusammen mit Karl Wilfert und Friedrich Geiger zeichnete Bracq den W113, der ab 1963 als Pagode Autofahrer in der ganzen Welt verzauberte. Es folgten staatstragende Kreationen wie der Mercedes 600 sowie der “Strich-Achter”. Nach zehn Jahren Mercedes ging Bracq zurück nach Frankreich und arbeitete am Schnellzug TGV mit. 1970 heuerte das Design-Genie bei BMW an, entwarf das Concept-Car BMW Turbo, den Vorläufer des M1, dazu die 3er-, 5er- und 7er-Modelle. Bracq leistete nicht einen Flop.

An fast jedem Ferrari seit den 50ern war der Turiner Karosseriebauer beteiligt. Der Dino 246, der legendäre 365 GTB/4 Daytona oder der Testarossa zählen zum Erbe des unermüdlichen Formengebers Sergio Pininfarina Foto: Ferrari

Giorgio Giugiaro (1938 – heute)

Der Peugeot 504 zählt ebenfalls zum Designerbe von Sergio Pininfarina Foto: Peugeot_Stellanits

Stelle man jedem Italiener – Pi mal Daumen – ein Auto vor die Tür, käme man ungefähr auf die Anzahl der Fahrzeuge, die Giorgio Giugiaro weltweit auf die Straßen gebracht hat. Über 60 Millionen. Giugiaro, Gründer von Italdesign und zum „Designer des 20.Jahrhunderts“ gewählt, ist ein Genie mit unfassbarem Talent und unersättlichem Tatendrang. Wer nachzählt, kommt auf Hunderte Automodelle, an deren Design der Sohn eines Kunstmalers beteiligt war. Auch im Dienst seines Freundes Bertone. Fiat Dino Coupé, Maserati Ghibli, Alfasud, Lotus Esprit, Lancia Delta, Saab 9000. Und natürlich den Fiat Panda, die tolle Kiste, über die Giugaro im Spiegel sagte: „Einen Ferrari zu zeichnen ist dagegen vergleichsweise einfach.“ Vergessen wir nicht den Golf I, den der Meister 1974 zeichnete, danach den Scirocco für Karmann, 1979 den BMW M1 und den DeLorean DMC-12, mit dem Michael Fox zurück in die Zukunft fuhr. Sein Wunsch ist es, sagte er einmal im Interview, dass Autos nicht weiterwachsen. „Der Mensch neigt zur Maßlosigkeit, das ist Verschwendung von öffentlichem Raum.“

Und natürlich zählt auch der Fiat Panda, die tolle Kiste, zu Giugaros erfolgreichen Modellen Foto: Fiat_Stellantis

Sergio Pininfarina (1926 – 2012)

Zusammen mit Karl Wilfert und Friedrich Geiger zeichnete Bracq den W113, der ab 1963 als Pagode Autofahrer in der ganzen Welt verzauberte Foto: Mercedes-Benz Classic Archive

Erst in den 1960ern fügte Sergio Farina den Spitznamen seines Vaters „Pinin“ zu seinem Namen hinzu. Da stand Pininfarina schon als Synonym für elegantes italienisches Autodesign. Vater Battista machte sich mit dem Cisitalia 202 unsterblich, der Sportwagen parkt heute im New Yorker Museum of Modern Art. Sergio trat in seine Fußstapfen als Visionär. An fast jedem Ferrari seit den 50ern war der Turiner Karosseriebauer beteiligt. Der Dino 246, der legendäre 365 GTB/4 Daytona oder der Testarossa zählen zum Erbe des unermüdlichen Formengebers. Zahlreiche zeitlose Meilensteine schlichter Eleganz tragen sich in die Geschichtsbücher ein. Fiat 1500 Cabriolet oder Fiat Dino Spider, unvergessen die Peugeot 404 als Coupé und Cabrio, ebenso der 504 und – na klar – der Alfa Spider Duetto, mit dem Dustin Hoffman 1967 in „Reifeprüfung“ seine künftige Braut entführte. Sergio verpasste dem MG B ein elegantes Dach und machte ihn zum GT, lieferte Denkanstöße, die später zum Citroen GS und CX führten und verdiente sein Geld mit bodenständigen Entwürfen wie dem Ford StreetKa oder dem Volvo V70 Cabrio.

Giorgio Giugiaro zeichnete den Golf I Foto: VW

Albrecht Graf Goertz (1914 – 2006)

Auch beim Audi 50 war das Designerteam Bertone/Gandini zugange Foto: Audi

Den größten Moment seiner Karriere erlebte Albrecht Graf Goertz nicht live. Als sein Jahrhundert-Entwurf 507 auf der IAA 1955 als „Traum von der Isar“ gefeiert wurde, ist der Aristokrat in New York. Den 507, die Roadster-Legende von umwerfender Eleganz, zeichnete Goertz nahezu in Heimarbeit und quasi in Eigenregie, den etwas schlichteren BMW 503 lieferte er gleich dazu. Goertz arbeitete sein Leben lang anders als andere Karossiers. Er lernte bei der Deutschen Bank und emigrierte 1936 in die USA. Das erste Auto des Selfmade-Designers erschien 1939. Der Ford Mercury, ein Coupé mit verkleideten Hinterrädern. Der Eigenbau ging nie in Serie. Nach dem Krieg lernte der Deutsche Raymond Loewy kennen, der ihm erst einen Studienplatz verschaffte und dann anstellte. In seinem Auftrag entwarf Goertz für den Studebaker Champion die berühmte „Bullet Nose“. Der herausragende Industriedesigner Loewy beeinflusste den Designer nachhaltig. Goertz sagte später: „Wenn ich jemand mit einem Auto emotional ansprechen kann, gelingt mir das auch mit einem anderen Produkt.“ Neben weiteren Stil-Ikonen wie den Datsun 240 Z sowie Arbeiten für Porsche und Renault designte der Tausendsacher Goertz Fotoapparate, Füller, Kaffeemaschinen, Bügeleisen, Fahrräder, Schmuck und vieles mehr. Sein Credo: „Ein Produkt ist dann fertig, wenn man am Ende nichts mehr weglassen kann.“

Tomas Hirschberger/SP-X