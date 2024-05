Kultmarke auf Abwegen – Jeep Wagoneer S

Die Marke Jeep ist ein Inbegriff für beinharte Offroader. Doch der neue Wagoneer S will von Geländekompetenz nichts wissen. Der Vollblut-Elektriker hat andere Qualitäten.

Der Jeep Wagoneer S bei seiner europäischen Presse-Premiere in Mainz

Der Jeep Wagoneer S bei seiner europäischen Presse-Premiere in Mainz Foto: SP-X/Mario Hommen

SP-X/Mainz. Rein elektrische Fahrfreuden waren Jeep-Kunden bisher nur in Europa vergönnt. Doch mit dem Wagoneer S legt die amerikanische Kultmarke nun einen ersten batterieelektrischen Jeep für den Weltmarkt auf. Noch dieses Jahr wird das für die Traditionsmarke richtungsweisende Modell in Nordamerika antreten. Im Herbst 2025 folgt Europa. Parallel zur Premiere der Launch Edition für die USA hat Jeep deshalb auch aus vielen Ländern Europas angereisten Journalisten den neuen Wagoneer S vorgestellt.

Basis für den Wagoneer S ist die Stellantis-Plattform STLA Large, die bei Batteriekapazität und Antrieb aus dem Vollen schöpfen darf. Zwei E-Motoren sollen 600 PS und über 800 Newtonmeter Drehmoment bereitstellen und damit einen Sprint aus dem Stand auf 96 km/h in 3,4 Sekunden erlauben. Das Batteriepaket im Unterboden mit 100 kWh Speicherkapazität verspricht rund 500 Kilometer Reichweite. Das 400-Volt-System erlaubt schnelles Aufladen mit Gleichstrom von 20 auf 80 Prozent in 23 Minuten. Zu anderen Antriebsvarianten oder Leistungsstufen macht Jeep keine Angaben. Obwohl es sich bei STLA Large um eine Multi-Energy-Plattform handelt, wird der Wagoneer S als reines Elektromodell angekündigt. Wie bei neuen Baureihen üblich, wird sich der große Elektro-Jeep über OTA-Updates „weiterentwickeln“. Damit sind nicht nur Neuerungen bei den automatisierten Fahrhilfen, sondern explizit auch Performance-Updates gemeint. 600 PS sind also erst ein Vorgeschmack.

Über das System Selec Terrain lassen sich die Fahrmodi Auto, Sport, Eco sowie Snow und Sand wählen Foto: Jeep

Auch optisch ist der Wagoneer S ein mutiger Schritt. Laut Vince Galante, bei Jeep Vizepäsident für Außendesign, lautete die wichtigste Vorgabe beim Designprozess: „Er muss ikonisch sein!“ Wichtigstes Jeep-Symbol bleibt der Kühlergrill mit sieben Schlitzen, die im Fall des Wagoneer S jedoch geschlossen sind, denn Kühlluft müssen sie nicht mehr transportieren. Deshalb sorgt eine LED-Beleuchtung im Jeep-Gesicht für die klassische Tiefe. Wichtig war es nämlich außerdem, den Elektro-Jeep windschlüpfig zu gestalten. Der Luftwiderstand soll einen für SUV bemerkenswert niedrigen Cw-Wert von 0,294 aufweisen. Neben dem geschlossenen Kühlergrill helfen dabei auch mit dem Blech bündige Türgriffe und ein eigenwillig wirkender Dachkantenheckspoiler. Ansonsten ist der Wagoneer S eine elegante Erscheinung, die allerdings auf Chromschmuck verzichtet.

Das Panorama-Glasschiebedach sorgt für einen lichten Innenraum und einen leicht abgesenkten Dachhimmel Foto: Jeep

Der fast 4,90 Meter lange Fünftürer bietet einen dennoch nobel eingerichteten, geräumigen Innenraum. Bei einer ersten Sitzprobe konnten wir die großzügige Beinfreiheit vorne wie hinten genießen. Über 1,80 Meter große Fondgäste kommen allerdings dem Dachhimmel verdächtig nah, was auch einem dank Panoramaglasdach leicht abgesenkten Himmel geschuldet ist. Hinter der Rückbank befindet sich ein 866 Liter fassender Kofferraum, der sich klassisch erweitern lässt.

Mit dem Wagoneer S will Jeep neue Kunden auch in Europa erobern Foto: SP-X/Mario Hommen

Die Kommandozentrale hat vier großformatige Displays unter Glasflächen sowie ein Head-up-Display. Die Bildschirme sollen sich zu einer gesamten Displayfläche von 45 Zoll addieren. Fahrrelevantes zeigt der Monitor hinterm Lenkrad. In der Mittelkonsole gibt es zwei Touchscreens. Der obere ist Anzeige- und Bedienoberfläche für die Infotainmentwelt. Der untere dient es zur Einstellung von Fahrzeugfunktionen wie Klimaanlage. Zudem gibt es auf der rechten Seite des Armaturenbretts einen Entertainment-Touchscreen für den Beifahrer. Galante spricht im Fall des „Driver Display“ von einem „dramatisch vereinfachten“ Anzeigemodus. Der dürfte auch nötig sein, denn der Blick ins Cockpit offenbarte ein Informations-Overkill. Das Infotainmentsystem basiert auf der Uconnect-Generation 5, die eine kabellose Integration von Apple Carplay und Android Auto erlaubt. Außerdem bietet Jeep ein McIntosh-Surroundsoundsystem mit 19 Lautsprechern und 1.200 Watt.

Der Fond des Wagoneer S ist geräumig und variabel nutzbar Foto: SP-X/Mario Hommen

Wie es sich für einen Jeep der gehobenen Klasse gehört, ist der Wagoneer S mit Allradantrieb sowie das System Selec Terrain gerüstet. Letzteres bietet die Fahrmodi Auto, Sport, Eco sowie Snow und Sand. Fahrten abseits befestigter Straßen sind demnach nicht ausgeschlossen. Jeep hat bei der Präsentation allerdings kein Wort über die Gelände-Kompetenz verloren und stattdessen auf den Elektro-Jeep Recon verwiesen, der sich ab 2026 als Haudegen fürs Grobe einen Namen machen soll. Auch zum Preis schweigt sich Jeep aus. Als Orientierungshilfe dürfte der technisch dem Wagoneer S in vielen Punkten recht ähnliche Cadillac Lyric dienen, der in Deutschland bei knapp über 80.000 Euro startet.

Das Cockpit des Wagoneer S ist schick gemacht. Allerdings wirkten die vier Displayflächen auf dem ersten Blick grafisch ein weniger überfrachtet Foto: SP-X/Mario Hommen

Mario Hommen/SP-X