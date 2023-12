Kürzere Reisen sollen CO2-Ausstoß senken – Grüne Formel 1

Die Formel 1 soll umweltschonender werden Foto: Mercedes-Benz

SP-X/Düsseldorf. Die Rennen selbst sind beim Formel-1-Zirkus nur für einen Bruchteil der CO2-Emissionen verantwortlich. Den größten Anteil an den über 250.000 Tonnen jährlichem Klimagas-Ausstoß sind auf Reisen und Logistik zurückzuführen. Auf beide Bereiche gemeinsam entfallen rund 73 Prozent der Gesamtemissionen, wie die Beratungsagentur pwc in ihrer Formel-1-Studie „Joining the grid“ auf Basis von Daten der Saison 2019 berechnet hat. Seitdem haben sich die Distanzen zwischen den Standorten der einzelnen Rennen weiter erhöht.

Kürzere Reisewege sind vor diesem Hintergrund ein Hebel, mit dem der Rennbetrieb seine Emissionen reduzieren kann. Im kommenden Jahr will der Motorsportverband FIA erste Schritte zu einer Renngruppierung nach Regionen vornehmen. Ziel ist eine achtprozentige Einsparung beim CO2-Ausstoß gegenüber 2023 – trotz einer gestiegenen Zahl an Rennen. Für Sponsoren und Autohersteller könnte die für ihre hohen Emissionen berüchtigte Sportart so wieder attraktiver werden, so die Unternehmensberater, die eine noch stärkere regionale Bündelung der Rennen vorschlagen.

Neben der Regionalisierung gibt es weitere Ansätze zur Emissions-Reduzierung. So hat die FIA beschlossen, ab 2026 nur noch nachhaltige E-Kraftstoffe zuzulassen. Zudem wird die Leistung des Verbrennungsmotors um etwa 40 Prozent reduziert, was den Kraftstoffverbrauch weiter senkt. Im Gegenzug verdreifacht sich die vom Hybridsystem bereitgestellte elektrische Leistung auf 350 kW.

Holger Holzer/SP-X