Künftig ohne Erdgas – Shell-Tankstellen

Erdgas als Pkw-Kraftstoff hat sich in Deutschland nie durchgesetzt. Shell steigt nun aus der Technik aus.

Anzeige

SP-X/Stuttgart. Die Tankstellenkette Shell nimmt den Alternativ-Kraftstoff Erdgas aus dem Programm. Die Fläche auf den Tankstellen sei begrenzt, zitiert „Auto Motor und Sport“ eine Sprecherin des Unternehmens. Im Zuge der Mobilitätswende müsse der Konzern sich überlegen, welchen Kraftstoff beziehungsweise Lademöglichkeiten wo angeboten werden. Einen genauen Zeitplan nennt das Unternehmen nicht.

Aktuell zählen 21 CNG-Tankstellen zum Shell-Netz, zu Hochzeiten waren es 54. Deutschlandweit lässt sich an rund 800 Standorten Erdgas tanken. Größter Anbieter ist Aral mit 125 Tankstellen. Diese sollen zunächst bestehen bleiben, das Unternehmen stellt sogar einen künftigen Ausbau auf Basis von Bio-CNG in Aussicht. Auch Total Energies will die Zahl seiner aktuell 87 Standorte ausbauen.

Holger Holzer/SP-X