Kraftpakete im Doppelpack – Audi legt zwei RS-Sondermodelle auf

SP-X/Ingolstadt. Audi legt zwei auf jeweils 250 Exemplare limitierte RS-Versionen von A4 Avant und A5 Sportback auf, die sich durch eine Leistungsspritze sowie exklusive Extras auszeichnen.

Als Hommage an den RS 4 Avant von 1999 hat Audi den aktuellen RS4 Avant als Sondermodell „edition 25 years“ aufgelegt Foto: Audi

Den größeren Aufwand hat Audi im Fall des RS 4 Avant „edition 25 years„ betrieben, der als Hommage an den ersten RS4 Avant von 1999 gedacht ist. Gegenüber der aktuellen Serienversion wurde die Leistung des V6-Biturbo im Editionsmodell um 15 kW/20 PS auf 346 kW/470 PS gesteigert. Damit gelingt der Spurt auf 100 km/h in lediglich 3,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 300 km/h. Die Ausstattung umfasst innen mit Dinamica und Leder bezogene sowie mit gelber Rautensteppung verzierte RS-Schalensitze sowie eine eine fortlaufende Nummerierung in der Mittelkonsole. Darüber hinaus verfügt der Sportwagen über Keramikbremsanlage, Sportauspuffanlage, RS-Sportfahrwerk mit manuell verstellbarem Gewindefahrwerk sowie glanzgedrehte 20-Zoll-Leichtmetallräder. Letztere sind mit Pirelli P Zero Corsa bereift, zusätzlich gibt es einen zweiten Radsatz für Trackeinsätze, der mattschwarze 20-Zoll-Leichtmetallrädern mit Semislicks von Pirelli kombiniert. Eine Besonderheit der Trackreifen sind integrierte Sensoren, über die der Fahrer mithilfe einer speziellen Handy-App Echtzeitinformationen über Reifendruck und -temperatur abrufen sowie Handlungsempfehlungen für ein optimales Reifenmanagement nutzen kann.

Vom RS4 Avant “edition 25 years" wird Audi lediglich 250 Exemplare auflegen Foto: Audi

Rund 143.000 Euro kostet der ab Juni bestellbare RS 4 Avant edition 25 years. Deutlich weniger, nämlich 128.400 Euro, sind es beim gleichstarken Sondermodell RS 5 Sportback performance edition. Diese Version bietet ein weniger umfangreiches Ausstattungspaket, dass unter anderem RS-Sportfahrwerk, Dynamiklenkung und optimiertem Torsen-Differenzial umfasst.

Der Innenraum wurde mit feinen Materialien aufgewertet und besonders sportlich eingerichtet Foto: Audi

