Kooperation auch bei schweren E-Lkw – Hyundai-Iveco-Partnerschaft

SP-X/Turin/Seoul. Die Fahrzeughersteller Hyundai und Iveco haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die eine Kooperation im Bereich schwerer E-Lkw für Europa vorsieht. Ziel ist es, die Entwicklung batterieelektrischer und wasserstoffelektrischer Antriebslösungen im Schwerlastbereich schneller voranzutreiben.

Bereits im Februar haben Hyundai und Iveco eine Zusammenarbeit bei Elektro-Kleintransportern beschlossen, die nun auf E-Lkw ausgeweitet werden soll Foto: Hyundai

Beide Unternehmen sind in diesem Marktsegment bereits mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen vertreten. Iveco bietet seit der Übernahme von Nikola Motor Europe im vergangenen Jahr die beiden E-Sattelschlepper Heavy Duty BEV und Heavy Duty FCEV an. Hyundai baut seit einigen Jahren mit dem Xcient Fuell Cell einen Brennstoffzellen-Laster, der in bereits größerer Zahl in Europa unterwegs ist. Iveco will auch für einen künftigen Elektro-Kleintransporter auf Hyundai-Technik zurückzugreifen.

Mario Hommen/SP-X