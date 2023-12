Komplett ausgestattet, schnell verfügbar – Hannes-Camper launcht eine neue Marke Viica Vans

Ein Jahr nach dem Hersteller-Debüt von Hannes-Camper schickt das Unternehmen mit Viica Vans eine neue Kastenwagen-Marke mit Premiumanspruch ins Rennen Foto: Hannes-Camper

SP-X/Ilsede. Auf der Stuttgarter Freizeitmesse CMT (13. bis 21. Januar) wird mit „Viica Vans“ eine neue Camper-Marke an den Start gehen, die sich an die zuletzt stetig wachsende Vanlife-Gemeinde wendet und ihr Debüt mit zwei neuen Modellen bestreiten wird. Die frühzeitig angekündigte Premierenshow für den Kastenwagen-Ausbau verspricht allerdings wenig Spektakuläres, steckt doch ein guter, noch keineswegs alter Bekannter dahinter: das noch junge Unternehmen Hannes Camper.

Das Innenraum-Design wirkt sehr edel, aber auch sehr dunkel Foto: Hannes-Camper

Vor rund sechs Jahren wurde Hannes-Camper zunächst ausschließlich als Vermieter von Camper-Vans gegründet und hat sich unter anderem mit speziellen Hundecamper-Angeboten schnell etabliert. Mit diesem Rückenwind wagte sich Gründer und Geschäftsführer Tim Aster im vergangenen Jahr, ebenfalls auf der CMT, an eine Ausweitung des Geschäftsbereichs als Hersteller und launchte in Stuttgart die beiden Modelle „Hannes“ und „Großer Hannes“, umfangreich ausgestattete Camper-Vans auf Citroën-Jumper-Basis zu durchaus attraktiven Komplettpreisen.

Dass die Newcomer über 2.000 Euro günstiger sind als die Hannes-Camper, spricht natürlich auch für die Viicas Foto: Hannes-Camper

Auch dieser Markteintritt verlief mit rund 200 verkauften Exemplaren im ersten Jahr erfolgreich, so dass nur ein Jahr später die Ausbaustufe Viica Vans das aufstrebende Unternehmen weiter voranbringen soll. Doch worin unterscheiden sich die neuen Produkte von den Hannes-Campern?

Entwickelt wurden die Vans in Zusammenarbeit mit dem Partner-Unternehmen Robeta in Slowenien Foto: Hannes-Camper

Entwickelt wurden die beiden neuen Vans, der sechs Meter lange Viica 60 mit Querbett und der 6,36 Meter lange Viica 64 mit Längs-Einzelbetten erneut in Zusammenarbeit mit dem Partner-Unternehmen Robeta in Slowenien, wo die Fahrzeuge auch ausgebaut werden. Als Basis dient ebenfalls der Citroën Jumper mit 140 oder 165 PS. Und selbst das Konzept mit hohem Qualitätsanspruch – wie etwa eine 25-Millimeter-Isolierung oder hochwertige Materialien im Innenraum – sowie einer umfangreichen Serienausstattung, die Markise, Druckwasserpumpe, Navi, Rahmenfenster, Rückfahrkamera und vieles mehr bis hin zur Anhängerkupplung von Haus an mit an Bord hat, ist das gleiche.

Eigentlich können die Viica-Vans nur mit zwei Pfunden wuchern. Das unterschiedliche Innenraum-Design, das sehr edel, aber auch sehr dunkel wirkt. Und eine garantierte schnelle Verfügbarkeit bis Ende Juni 2024, wo der Wettbewerb zum Teil immer noch mit langen Lieferfristen zu kämpfen hat. Für alle, die bereits zu Ostern auf Tour gehen wollen, bietet der Hersteller auch das Maxi Chassis auf Opel-Movano-Basis (165 PS) mit Auslieferung bis Ende März 2024 an. Ebenfalls bestellbar und bis Ende März 2024 verfügbar seien die Viica-Camper als Fiat Ducato mit 9-Gang-Automatik-Getriebe (140 PS und 180 PS).

Dass die Newcomer über 2.000 Euro günstiger sind als die Hannes-Camper, spricht natürlich auch für die Viicas. Wirkliche Schnäppchen sind der Viica 60 ab rund 73.900 Euro und der Viica 64 ab 75.900 Euro aber ohnehin nicht.

Michael Lennartz/SP-X