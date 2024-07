Kompakt-SUV kommt 2025 – Jaecoo J5

Voraussichtlich Anfang 2025 wird die junge Offroad-Marke Jaecoo auch in Deutschland unter anderem mit dem SUV-Modell J7 antreten. Der wird einen kleinen Bruder bekommen.

Die Skizze vom Jaecoo J5 deutlichte ein reduziertes und monolithisches Design an

Die Skizze vom Jaecoo J5 deutlichte ein reduziertes und monolithisches Design an Foto: Chery

Anzeige

SP-X/Wuhu/München. Die Geländewagenmarke Jaecoo, ein Ableger des chinesischen Mehrmarkenkonzerns Chery, hat eine erste Skizze ihres künftigen Kompakt-SUV J5 veröffentlicht. Optisch deutet sie auf ein reduziertes und monolithisches Design hin, das an die aktuelle Designsprache von Range Rover sowie an den größeren Jaecoo J7 erinnert. Im Gegensatz zum viereinhalb Meter langen J7 soll der fünftürige J5 deutlich kompakter ausfallen.

Die Skizze vom Jaecoo J5 deutlichte ein reduziertes und monolithisches Design an Foto: Chery

Im Gegensatz zum neuen J6, der rein elektrisch fährt, soll es den J5 in einer rein elektrisch angetriebenen Variante sowie als Plug-in-Hybrid geben. Chery will Autos von Jaecoo sowie der Marke Omoda unter anderem Anfang 2025 in Deutschland auf den Markt bringen.

Mario Hommen/SP-X