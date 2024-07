Knapp 15 Millionen neue Stromer – Weltweite Elektroauto-Neuzulassungen

Von Elfriede Munsch, SP-X

i Keine zwei Jahre nach dem Marktstart schickt BYD sein vollelektrisches SUV-Flaggschiff nun runderneuert auf die Straßen Foto: BYD

Auch wenn der Markt für E-Autos in Deutschland zurzeit stockt, weltweit haben die E-Autos mächtig an Fahrt aufgenommen. Besonders in einem Land.