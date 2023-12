Kleinwagen europaweit gefragt – Pkw-Bestseller

Der Dacia Sandero hat im Oktober die Spitze von Europas Neuwagen-Charts erobert. In der Jahresendabrechnung dürfte aber ein anderes Modell dominieren.

SP-X/Uxbridge. Kleinwagen waren im Oktober Europas Neuwagen-Bestseller. Nummer eins in EU und Vereinigtem Königreich war nach Daten des Beratungsunternehmens Jato der Dacia Sandero mit 22.335 Neuzulassungen. Auf den Plätzen folgten Fiat 500 (15.426 Einheiten) und Renault Clio (15.408 Einheiten). Beliebtestes deutsches Auto war der VW Polo, der mit 13.782 Neuzulassungen auf Rang 9 landete. Für den ehemaligen Nachfrage-Primus VW Golf reichte es mit 12.329 Einheiten noch für Platz 16.

Ebenfalls ein schwacher Monat war der Oktober für das Tesla Model Y mit seinen 19.774 neuen Einheiten. In der Jahresendabrechnung dürfte der Elektro-Crossover aber nach Jato-Prognose als erstes nicht-europäisches Modell an der Charts-Spitze landen: In den ersten zehn Monaten entfielen rund 209.000 der insgesamt rund 10,7 Millionen Pkw-Neuzulassungen auf ihn.

Holger Holzer/SP-X