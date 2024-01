Kia baut Uber-Taxi – Elektro-Spezialfahrzeuge

Kia will Marktführer bei Spezialfahrzeugen werden. Dafür kooperieren die Koreaner nun mit einem potenziellen Großabnehmer.

Kia baut Fahrzeuge für Uber Foto: Kia

SP-X/Las Vegas. Der koreanische Autohersteller Kia baut Elektroautos für den Fahrdienstvermittler Uber. Beide Unternehmen haben auf der Elektronikmesse CES eine Absichtserklärung über die gemeinsame Entwicklung und Einführung maßgeschneiderter Spezialfahrzeuge unterzeichnet. Die Modelle sollen auf der neuen PBV-Plattform des Pkw-Herstellers stehen und sowohl die speziellen Anforderungen der Fahrer als auch die der Ride-Hailing-Passagiere berücksichtigen. Einen Zeitpunkt für die Einführung nennen die Unternehmen nicht.

Kia stellt auf der CES jedoch bereits zwei erste PBV-Modelle als Studie vor, darunter den auch für den Taxi-Einsatz geeigneten Kleinbus PV5, der ab 2025 produziert werden soll. Uber will mit den E-Mobilen offenbar die CO2-Bilanz seiner Fahrer verbessern, Details zum Finanzierungsmodell der Fahrzeuge nennt das Unternehmen noch nicht. Der US-Mobilitätsanbieter stellt die Fahrer nicht an, sondern setzt freie Mitarbeiter ein, die in der Regel ihr eigenes Auto nutzen.

Holger Holzer/SP-X