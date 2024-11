Kernige Alternative – Lexus NX Overtrail

Lexus bietet den NX in einer neuen Ausstattungsvariante an

Lexus bietet den NX in einer neuen Ausstattungsvariante an Foto: Lexus

SP-X/Köln. Den Lexus NX gibt es nun auch im Offroad-Look. In der neuen „Overtrail“-Variante trägt der Mittelklasse-Crossover eine um gut einen Zentimeter höher gelegte Karosserie, schwarze Karosseriezierteile und eine Sonderlackierung in „Saharabeige“. Innen gibt es Kunstleder in einer Schwarz-Grün-Kombination sowie Applikationen im Holz-Design. Für den Antrieb stehen sowohl der 140 kW/190 PS starke Vollhybrid als auch der Plug-in-Hybrid mit 136 kW/185 PS zur Wahl, jeweils in Verbindung mit Allradantrieb. Die Preise starten bei 72.700 Euro und liegen damit auf dem Niveau der dynamischen Designvariante „F Sport“ und der edel ausgestatteten „Luxury Line“. Die Basis-Variante des Hybrid-Crossovers kostet ab 54.000 Euro.

Holger Holzer/SP-X