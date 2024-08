Keine Barzahlung mehr im Bus – Berliner Verkehrsbetriebe

Anzeige

SP-X/Berlin. In Berliner Omnibussen gibt es künftig keine Tickets mehr gegen Bargeld. Ab dem 1. September müssen Passagiere die Fahrscheine per Giro- oder Kreditkarte oder über digitale Zahldienste wie Apple oder Google Pay kaufen. Alternativ bieten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auch eine wiederaufladbare Guthabenkarte an, die unter anderem an Lotto-Annahmestellen, Tankstellen oder Spätis zu bekommen sein soll. Außerdem können Tickets weiterhin per App oder an Automaten außerhalb der Fahrzeuge gekauft werden.

In Berliner Bussen können Tickets künftig nur noch bargeldlos bezahlt werden Foto: BVG/Andreas Süß

Die BVG will mit dem Verzicht auf das Kassieren und Wechseln von Bargeld an Bord nach eigenen Angaben die Busfahrer entlasten. Zudem führt das Landesunternehmen zur Begründung ein geändertes Kaufverhalten der Kunden an. Demnach bezahlen Fahrgäste mittlerweile nur noch drei Tickets pro Tag und Bus mit Bargeld. Rund 99 Prozent der Passagiere steigen bereits mit einem gültigen, vorab gekauften oder abonnierten Fahrschein ein.

Holger Holzer/SP-X