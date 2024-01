Kein Starenkasten in Magdeburg – Blitzer-Ranking

In einigen Städten wird die Geschwindigkeit des Autoverkehrs streng überwacht. IN anderen kaum. Sogar eine Landeshauptstadt verzichtet komplett auf fest installierte Anlagen.

SP-X/Berlin. Freiburg ist Deutschlands Blitzer-Hauptstadt. Mit 35,37 festen, teilstationären und mobilen Geräten pro 1.000 Hektar Straßenfläche liegt die Schwarzwaldmetropole im Blitzer-Ranking der Rechtsanwaltskanzlei Goldenstein vor Wiesbaden (33,89) und Wuppertal (25,92) unter den 40 größten Kommunen des Landes an der Spitze.

Am unteren Ende des Rankings finden sich Duisburg (2,91), Krefeld (2,07) und Magdeburg (0,6). In den beiden letztplatzierten Städten findet sich nicht ein einziger fest installierter Blitzer. Die größte Zahl an Starenkästen hat Köln mit 59. Berücksichtigt man nur die mobilen und teilstationären Blitzer, ist das Risiko für Raser und Rotlichtsünder in Bonn am größten, wo sich im Schnitt zeitgleich 3,87 Geräte im Einsatz befinden. Oberhausen (2,7) und Mannheim (2,6) folgen mit einigem Abstand.

Für das Ranking hat die Kanzlei zwischen November 2023 und Januar 2024 einmal täglich die Anzahl zeitgleich aufgestellter mobiler und teilstationärer Blitzer in Deutschlands 40 größten Städten auf Basis von Daten der Verkehrs-Apps Waze und Blitzer.de ermittelt. Die Zahl der fest installierten Geräte stammt ebenfalls von Blitzer.de und wurde mit Anfragen an die jeweiligen Städte überprüft.

Holger Holzer/SP-X