Kein Gramm mehr – Pagani Utopia Roadster

SP-X/Modena. Vor zwei Jahren hat der Luxussportwagenhersteller Pagani den Utopia als Coupé vorgestellt. Nun folgt der Roadster-Ableger mit abnehmbarem Hardtop und mitnehmbarem Stoff-Notverdeck. Die Technik und die Eckdaten sind identisch mit dem Coupé. So bleibt es bei einem Monocoque-Kern aus leichtem Carbon, der auch die bei Cabriolets üblichen zusätzlichen Versteifungen überflüssig macht. Der nach oben offene Flügeltürer kommt damit wie das Coupé auf ein Gewicht von 1.280 Kilogramm.

Pagani baut vom Utopia nun auch einen Roadster Foto: Pagani

Damit hat der V12 mit 635 kW/864 PS und 1.100 Newtonmeter Drehmoment leichtes Spiel. Wahlweise über ein automatisiertes Siebengang-Schaltgetriebe oder eine Siebengang-Schaltung überträgt der Sechsliter seine Kraft auf die Hinterachse, die mit einem elektromechanischen Differenzial ausgestattet ist. Der Sprint auf Tempo 100 soll rund drei Sekunden dauern, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 350 km/h abgeregelt.

Bei dieser Dachkonstruktion könnte man auch von einem Targa sprechen Foto: Pagani

Beim Fahrwerk des Utopia setzt Pagani auf elektronisch gesteuerte Dämpfer an den Doppelquerlenkerachsen. Die 41 Zentimeter großen Carbon-Keramik-Bremsscheiben vorne und die 39 Zentimeter großen Bremsscheiben hinten werden von 6- und 4-Kolben-Bremssätteln in die Zange genommen.

Im Heck des 1,3-Tonners steckt ein über 800 PS starker V12 Foto: Pagani

Innen bietet der Utopia einen stilvollen Materialmix mit viel Leder und Metall. Das Cockpit bietet ein großes Display und eine Reihe klassisch anmutender Rundinstrumente.

Wie beim Coupé bietet auch der Utopia Roadster nach oben öffnende Flügeltüren Foto: Pagani

Seine Premiere feiert der Utopia Roadster in der zweiten Augustwoche auf der Monterey Car Week in Kalifornien. 130 Exemplare will der italienische Sportwagenhersteller produzieren. Ein Exemplar kostet für deutsche Käufer rund 3,7 Millionen Euro.

Angesichts der vielen Kleinode weiß man beim Blick in den Innenraum nicht, wo man zuerst hinschauen soll Foto: Pagani

Mario Hommen/SP-X