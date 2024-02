Keil mit Kraft – Kimera EVO38

Auch der Kimera EVO38 sieht dem Lancia Rally 037 Stradale aus den 80er-Jahren sehr ähnlich Foto: Kimera Automobili

SP-X/Genf. Auf dem Genfer Autosalon (bis 3. März) präsentiert Kimera Automobili mit dem EVO38 eine optisch und technisch überarbeitete Version des 2021 vorgestellten Sportwagens EVO37. Wie schon die Erstauflage, handelt es sich auch beim EVO38 um eine moderne Interpretation des Lancia-Modells Rally 037 Stradale aus den 80er-Jahren.

Im Vergleich zur ersten Version wurde die Optik nur leicht modifiziert. So hat der EVO38 eine modifizierte Frontschürze sowie Lüftungsöffnungen in Motorhaube und den Flanken. Darüber hinaus soll der rund 1,1 Tonnen leichte Italiener 441 kW/600 PS und damit 95 PS mehr als bisher leisten. Statt allein an die Hinterachse, wird die aus einen 2,2-Liter-Vierzylinder gekitzelte Kraft nun an alle vier Räder verteilt. Preise für den allradgetriebenen EVO38 nennt Kimera noch keine. Der heckgetriebene 37 kostete inklusive deutscher Mehrwertsteuer rund 570.000 Euro. Ziemlich sicher dürfte die Neuauflage mehr kosten. Es sollen 38 Exemplare entstehen.

Unter dem schicken Retro-Kleidchen des EVO38 versteckt sich ein nun 441 kW/600 PS starker Benziner Foto: Kimera Automobili

Mario Hommen/SP-X