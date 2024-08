Junge Generation steht eher auf Stromer – Umfrage zum E-Autokauf

Die Skepsis gegenüber dem Elektroauto ist in Deutschland groß. Vor allem ältere Menschen lehnen die saubere Antriebstechnik ab. Die Jüngeren sind da schon weiter.

SP-X/München. Die in Deutschland grassierende Skepsis gegenüber Elektroautos scheint auch ein Generationenphänomen zu sein, wie eine im Sommer durchgeführte Umfrage der ADAC Autoversicherung zur E-Mobilität zeigt. Demnach glauben 29 Prozent der befragten Autofahrer zwischen 18 und 29 Jahren, dass ihr nächstes Auto elektrisch angetrieben wird. Bei den über 50-Jährigen sind es nur 9 Prozent.

Die Mehrheit der unter 30-Jährigen gibt sich grundsätzlich offen, sich beim nächsten Autowechsel für einen Stromer zu entscheiden Foto: ADAC

Bei den unter 30-Jährigen ist mehr als die Hälfte grundsätzlich offen für den Kauf eines Elektroautos. Neben den 29 Prozent, die sich beim nächsten Autowechsel „bestimmt oder wahrscheinlich“ für ein E-Auto entscheiden, würden dies 28 Prozent „eventuell“ tun. Bei den über 50-Jährigen gaben nur 18 Prozent diese Antwort. Auch bei der Nutzung von Elektroautos sind jüngere Autofahrer weiter. Zwölf Prozent der unter 30-Jährigen fahren regelmäßig elektrisch, bei den über 50-Jährigen sind es nur vier Prozent.

Bei der Frage nach den wichtigsten Entscheidungskriterien beim Kauf eines Elektroautos steht für alle Befragten die Reichweite mit 38 Prozent an erster Stelle, während für 33 Prozent ein niedriger Anschaffungspreis am wichtigsten ist. Für 68 Prozent der regelmäßigen E-Auto-Nutzer ist die Reichweite am wichtigsten, nur 24 Prozent gewichten den Preis.

Mario Hommen/SP-X