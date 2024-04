Jetzt mit Navigation – Suzuki Across und Swace

Neuerungen bei Autos beziehen sich heute oftmals auf die digitale Ausstattung. So auch jetzt bei Suzuki. Across und Swace passen nun besser auf den Fahrer auf.

SP-X/Bensheim. Suzuki erweitert die Serienausstattung der Modelle Across und Swace jeweils um einen 10,5 Zoll großen Multimedia-Touchscreen mit Navigation. Außerdem haben die Japaner das Assistentenangebot den neuen EU-Vorschriften angepasst. So umfasst die Verkehrszeichenerkennung nun eine optische und akustische Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung. Das SUV Across kostet unverändert 58.190 Euro, der Kombi Swace ist ab 37.190 Euro zu haben. Beide Modelle sind ausschließlich in der in der Ausstattungslinie Comfort+ erhältlich.

Suzuki erweitert die Serienausstattung der Modelle Across und Swace jeweils um einen 10,5 Zoll großen Multimedia-Touchscreen mit Navigation Foto: Suzuki

Beim Across sorgt ein 225 kW/306 PS starker Plug-in-Hybridantrieb auf Basis eines 2,5-Liter-Vierzylinderbenziners für den Vortrieb. Der Kombi Swace nutzt einen Hybridantrieb mit einer Systemleistung von 103 kW/140 PS. Die Suzuki-Modelle sind Technik-Zwillinge von Toyota RAV4 (Across) und Corolla (Swace).

Elfriede Munsch/SP-X