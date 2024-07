Jetzt auch als Sportline erhältlich – Skoda Kodiaq

Kurz nach Start der neuen Kodiaq-Generation schiebt Skoda die Sportline-Ausstattung nach. Diese will mit Optik und Extras punkten.

Die Neuauflage des Skoda Kodiaq ist nun in neuen Varianten zu haben

Die Neuauflage des Skoda Kodiaq ist nun in neuen Varianten zu haben Foto: Skoda

Anzeige

SP-X/Weiterstadt. Der Skoda Kodiaq ist nun in der Ausstattungsvariante Sportline für alle Motoren bestellbar. In Kombination mit dem 110 kW/150 PS starken 1,5-Liter-Benziner ist sie ab 46.500 Euro zu haben. Zum Serienumfang zählen unter anderem Matrix-Scheinwerfer, Fahrwerksregelung DCC Plus, Progressivlenkung, Sportsitze sowie eine elektrische Heckklappe. Dazu gibt es schwarze Exterieur- und Interieurakzente.

Die Neuauflage des Skoda Kodiaq ist nun in neuen Varianten zu haben Foto: Skoda

Die zweite Generation des Mittelklasse-SUV startet im Komfortniveau Selection zu Preisen ab 42.000 Euro. Neben dem 150 PS-Benziner stehen ein Plug-in-Hybrid mit 150 kW/2014 PS sowie zwei Diesel mit 110 kW/150 PS und 142 kW/193 PS zur Wahl.

Elfriede Munsch/SP-X