Jetzt ab 45.000 Euro – Ford Capri Basismodell

Ab Anfang 2025 bietet Ford den neuen Capri auch mit 52 kWh großem Akku an. Der Einstiegspreis sinkt damit auf rund 45.000 Euro Foto: Ford

SP-X/Köln. Ford bietet das ab Ende 2024 erhältliche Elektromodell Capri ab Anfang 2025 alternativ auch mit einer kleinen 52-kWh-Batterie an, wie aus einer jetzt von Ford Deutschland veröffentlichten Preisliste hervorgeht. Bei dieser Variante treibt ein 125 kW/170 PS starker Elektromotor allein die Hinterachse an. Die Reichweite dürfte ähnlich wie beim Technik-Bruder Ford Explorer mit gleich großem Akku bei rund 380 Kilometern liegen. WLTP-Werte für die Basisversion stehen noch nicht in der Preisliste.

Mit der zusätzlichen Antriebsvariante sinkt auch der Einstiegspreis. Bei der Präsentation im Juli hatte Ford noch 52.000 Euro für eine 210 kW/286 PS starke Hecktantriebsvariante mit 77-kWh-Batterie genannt. Die neue Standard-Range-Version mit 52 kWh startet dagegen bei rund 45.000 Euro in der Einstiegsversion Capri. Alternativ ist die Basismotorisierung in der höheren Ausstattung Premium ab 48.500 Euro zu haben.

Mario Hommen/SP-X