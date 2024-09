Jedes vierte Schulkind fährt Auto – Elterntaxis

Anzeige

SP-X/München. Jedes vierte Grundschulkind fährt in der Regel mit dem „Elterntaxi“ zum Unterricht. Laut einer Umfrage der ADAC Stiftung bringen im Frühjahr und Sommer rund 23 Prozent der Eltern ihr Kind mindestens drei- bis viermal pro Woche mit dem Auto zur Schule und holen es auch wieder ab. Im Herbst steigt der Anteil auf 28 Prozent. Auch in höheren Klassen ist die morgendliche Pkw-Fahrt nichts Ungewöhnliches: Über alle Schulformen hinweg werden 17 Prozent der Schüler gefahren, in der dunklen Jahreszeit sogar 21 Prozent.

Elterntaxis sorgen immer wieder für gefährliche Situationen Foto: ADAC Stiftung

Als Gründe für den Taxi-Service nennen Eltern häufig Zeitnot. So geben 39 Prozent Anschlusstermine der Kinder an, 23 stören sich am hohen Zeitaufwand für den Schulweg. Auch schlechtes Wetter (38 Prozent) und Bequemlichkeit (18) spielen eine Rolle. In vielen Fällen liegt die Schule zudem auf dem Arbeitsweg der Eltern, was die Mitnahme besonders attraktiv macht.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit fahren lediglich 11 Prozent der Eltern ihr Kind selbst. Insgesamt sieht die Mehrheit der befragten Erziehungsberechtigen das Elterntaxi jedoch kritisch: 62 Prozent finden, dass sich vor Schulbeginn und nach Schulende zu viele Autos in unmittelbarer Nähe des Schulgebäudes aufhalten. 56 Prozent sagen, dass durch Elterntaxis gefährliche Verkehrssituationen entstehen. Rund 55 Prozent wünschen sich räumlich abgetrennte Hol- und Bringzonen.

Holger Holzer/SP-X