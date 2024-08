Jeder zweite Neuwagen fährt elektrisch – E-Auto-Rekord in China

Während das E-Auto in Deutschland kriselt, hat es im größten Markt der Welt im Juli den Verbrenner als Standard abgelöst.

In China sind Elektroautos der Renner

In China sind Elektroautos der Renner Foto: SP-X/Mario Hommen

SP-X/Peking. In China hat der E-Motor den Verbrenner als führenden Antrieb abgelöst. Im Juli stieg der Marktanteil der sogenannte New Energy Vehicle (NEV) – also sowohl reine E-Autos als auch Plug-in-Hybride – auf über 50 Prozent, wie der Händlerverband CPCA mitteilt. Insgesamt kamen 1,72 Millionen Pkw neu auf die Straße, rund 3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der Rückgang bei konventionell motorisierten Fahrzeugen betrug 26 Prozent. Zu den Gründen für die Beliebtheit von E-Autos zählt auch eine kürzlich erfolgte Erhöhung der staatlichen Kaufzuschüsse. Ziel der Regierung ist ein mindestens 50-prozentiger Marktanteil von NEVs bis 2025.

Holger Holzer/SP-X