Jeder vierte Haushalt hat ein Pedelec – Umfrage zu E-Bike-Besitz

Der E-Bike-Boom in Deutschland hält weiter an. Mittlerweile verfügt jeder vierte Haushalt über ein Pedelec. Viele planen zudem eine Anschaffung.

SP-X/Kleichmachnow/Berlin. Mehr als jeder vierte Haushalt in Deutschland verfügt inzwischen über mindestens ein Elektrofahrrad. In einer aktuellen Umfrage der Online-Fahrzeugbörse Mobile.de gaben 25,6 Prozent der Befragten an, ein elektrisch unterstütztes Zweirad zu besitzen, 12,9 Prozent planen den Kauf eines Pedelecs. Von denjenigen, die keinen E-Bike-Kauf planen, würden 20,6 Prozent einen Kauf in Erwägung ziehen, wenn dieser staatlich gefördert würde.

Mit der weiter steigenden Zahl von E-Bikes nimmt auch die Bedeutung des Gebrauchtmarktes zu. Von den befragten E-Bike-Besitzern gab jeder Vierte an, ein gebrauchtes Pedelec gekauft zu haben. 64,4 Prozent derjenigen, die einen Kauf planen, wollen jedoch ein fabrikneues E-Bike.

Mario Hommen/SP-X