Jeder Fünfte ist ein SUV – Pkw-Bestand

SP-X/Flensburg. Fast jeder fünfte Pkw auf deutschen Straßen ist ein SUV. Das Kraftfahrt-Bundesamt zählte bei der aktuellen Bestands-Prüfung am 1. Januar 2024 rund 9,11 Millionen SUV und Geländewagen. Das entspricht einem Flottenanteil von 18,6 Prozent. Damit landen die Crossover auf dem Gesamtrang zwei hinter der Kompaktklasse mit 23,2 Prozent, aber vor den Kleinwagen mit 17,7 Prozent. Der Anteil von SUV und Geländewagen am Bestand dürfte sich in den kommenden Jahren deutlich erhöhen, da ihr Anteil an den Pkw-Neuzulassungen zuletzt bei rund 40 Prozent lag.

Was beim zweiten Blick auf den seit Ende 2017 gebauten, aber Ende 2021 gründlich überarbeiteten Fünfsitzer auffällt, sind zum Beispiel die markanten Radhäuser oder auch die harmonische Seitenlinie mit leicht nach hinten abfallendem Dach Foto: VW

Auf dem Rückzug sind hingegen weiterhin die Vans. Der Bestand an Mini-Vans sank im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent auf 1,77 Millionen Einheiten, die Großraum-Vans verloren 2,5 Prozent und landeten bei 1,83 Millionen Fahrzeugen. Insgesamt waren auf deutschen Straßen am Stichtag 1. Januar 49,1 Millionen Pkw unterwegs, 0,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Holger Holzer/SP-X