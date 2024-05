Japaner gegen Klimaschutz – Lobby-Studie

Die japanischen Autohersteller sind bei der E-Mobilität hinten dran. Das zeigt sich offenbar auch in ihrer Lobby-Politik.

SP-X/London. Abgas-Grenzwerte und Klimaschutzgesetze bedrohen die kurzfristigen Gewinne von Autoherstellern. Entsprechend intensiv lobbyiert die Industrie bei der Politik gegen strengere Vorgaben. Besonders der japanische Toyota-Konzern kämpft gegen Regulierung, wie aus dem neuen Lobby-Report des britischen Think Tanks „Influence Map“ hervorgeht. Berücksichtig wurden direkte Einflussnahmen der Autohersteller sowie das Handeln von Interessenverbänden, in denen die jeweiligen Unternehmen Mitglied sind. Positiv in die Bewertung flossen hingegen ambitionierte E-Autopläne bis 2030 ein.

Manche EU-Behörden kontrollieren den CO2-Ausstoß von neuen Pkw-Typen nicht Foto: Mercedes-Benz

Der japanische Toyota-Konzern rangiert klar am Ende des Rankings von 15 Autoherstellern aus Europa, USA, Japan, Korea und Indien. Ähnlich schwach schnitten die japanischen Autobauer Mazda und Suzuki ab, ebenso der indische Tata-Konzern. Alle vier Unternehmen erhielten die Bewertung „D“. Einziger Hersteller mit der Note „B“ ist Tesla; die Amerikaner engagieren sich bislang eher für Klimaschutzprojekte als dagegen und profitieren im Ranking auch von ihrem 100-prozentigen E-Autoanteil. Mit der Note „C“ folgen Ford und General Motors, VW und Mercedes liegen mit „C+“ ebenfalls im vorderen Feld.

Holger Holzer/SP-X