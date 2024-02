Italien ist Europameister – Grafik: Zahl der Tankstellen im Ländervergleich

In Italien gibt es 50 Prozent mehr Tankstellen als in Deutschland, obwohl dort deutlich weniger Menschen wohnen und Fahrzeuge zugelassen sind.

Italien ist das Land in Europa mit den mit Abstand meisten Tankstellen Foto: Statista

SP-X/Köln. Im europäischen Vergleich ist Italien das Land mit den mit Abstand meisten Tankstellen. Zumindest in den Jahren 2021 und 2022 wurden jeweils 21.700 Einrichtungen gezählt, an denen sich Autofahrer mit Sprit versorgen können. Dahinter folgen Deutschland (14.452), Türkei (12.671), Spanien (12.084), Frankreich (11.040) sowie Großbritannien (8.365), wie aus einer von Statista veröffentlichten Grafik hervorgeht. Die wenigsten Tankstellen gibt es demnach in Ungarn (2.012), Irland (1.892), Slowakei (970), Lettland (600), Estland (515) sowie Luxemburg (238).

Die hohe Zahl von Tankstellen in Italien überrascht angesichts einer lediglich 59 Millionen Einwohner zählenden Bevölkerung und rund 40 Millionen zugelassenen Pkw. Zum Vergleich: In Deutschland leben rund 83 Millionen Menschen und es gibt 49 Millionen zugelassene Pkw. Ein Grund für die relativ hohe Zahl der Tankstellen in Italien lässt sich mit einer häufig kostengünstigen Betriebsstruktur erklären. Viele Tankstellen beanspruchen nur wenig Fläche, da sie oft nur ein oder zwei Zapfsäulen sowie kein weiteres Serviceangebot bieten. Außerdem werden viele zeitweilig oder auch dauerhaft nur noch automatisch betrieben, weshalb keine oder kaum Personalkosten anfallen.

Mario Hommen/SP-X