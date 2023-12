Intelligentes Reichweiten-Plus – Wärmemanagement von Valeo

Zulieferer Valeo hat eine Software für cleveres Wärmemanagement entwickelt Foto: Valeo

SP-X/Paris. Mehr E-Auto-Reichweite durch intelligentere Wärmesteuerung verspricht Zulieferer Valeo mit seiner „Predict4Range“-Software. Unter realen Bedingungen soll sie die fahrbare Distanz gegenüber herkömmlichen Wärmemanagementsystemen um bis zu 24 Prozent verlängern. Die Software berücksichtigt bei der Steuerung von Motor- und Batterietemperatur in Echtzeit unter anderem Wetter, Straßenhöhe, Elektrofahrzeugparameter und die Entfernung zu den relevanten Ladestationen. Außerdem fließen zusätzliche Parameter wie Routen, Fahrverhalten und Gewohnheiten in die Berechnungen ein. Premiere feiert die Technik Anfang 2024 auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas.

Holger Holzer/SP-X