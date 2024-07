Innovatives Image – Ausblick: Peugeot

Anzeige

SP-X/Paris. Innerhalb des Stellantis-Konzerns sah es eine Zeit lang so aus, als würden die neuesten Technologien zuerst an die Premium-Marke DS gehen. Doch offensichtlich profitiert momentan Peugeot am meisten von den Innovationen. So erhielt die Löwen-Marke mit dem Mittelklasse-Fastback-SUV 3008 beispielsweise den Vortritt bei der Einführung der neu entwickelten Architektur STLA Medium. Sie ist primär für den Elektroantrieb ausgelegt, steht für weniger Stromverbrauch, längere Reichweiten sowie schnelleres Laden und gilt in der Branche als Benchmark. Auf der anderen Seite erlaubt STLA Medium ebenso die Integration vom elektrifizierten Verbrennern und Plug-in-Hybriden.

Peugeot hat sein Kompakt-SUV 3008 neu aufgelegt Foto: Peugeot

Auch das Familien-SUV 5008 basiert auf der neuen Konzern-Plattform. Peugeot startet den Verkauf im Herbst mit dem E-5008 in der Basis: Elektromotor vorn, Frontantrieb und 74-kWh-Batterie sowie als Mildhybrid-Benziner. Einige Wochen später sollen eine Long-Range-Variante (bis 660 Kilometer Reichweite), eine Allrad- (Dual Motor) und eine Plug-in-Version (E-Reichweite 82 Kilometer) folgen.

Wer unterwegs an die Ladesäule muss, kann mit bis zu 160 kW Strom „tanken“ Foto: Peugeot_Stellantis

Mit dem E-408 erreicht Peugeot vermutlich noch bis Ende 2024 sein Ziel, dem Kunden in jeder Baureihe jeweils auch eine vollelektrische Variante (BEV) anbieten zu können. Der E-408 soll – später als geplant – nun im September auf dem Pariser Autosalon sein Debüt haben. Unter der Haube dürfte dann der bereits im E-3008 eingesetzte, 157 kW/213 PS starke Elektromotor stecken. Ursprünglich war geplant, nur den schwächeren Motor mit 115 kW/156 PS einzusetzen.

Auch mit einer weiteren Innovation könnte die Marke Peugeot als Debütant glänzen, dem Hypersquare-Lenkrad, einem eckigen Volant wie aus einem Science-Fiction-Film. Vorgestellt wurde das coole Elektronik-Teil Anfang 2023 in der Studie „Inception Concept“ und kürzlich nochmals auf der Vivatec in Paris gezeigt. Nun ist zu hören, die nächste Generation des Kompaktmodells 208 (und wohl auch des 2008) soll das Hypersquare eingebaut bekommen. Bei so viel Elektronik stellt sich schnell die Frage nach der passenden Plattform. Gut möglich, dass 208 und 2008 als erste Konzernmodelle auf der hochmodernen STLA Small stehen werden. Stellantis bereitet derzeit das spanische Werk in Vigo darauf vor, wo der aktuelle 2008 vom Band rollt. Die STLA Small ist ausgelegt für Reichweiten bis 500 Kilometer und Batterien bis 82 kWh. Die Zellen wird anfangs CATL liefern. Peugeot will den 208 und 2008 wohl noch Ende 2025 vorstellen. Der Marktstart dürfte im Frühjahr 2026 sein. Erstmals könnte es den 2008 dann als Plug-in-Hybrid geben.

Im Jahr darauf steht die Erneuerung der Baureihe 308 an. Auch sie wird wie 3008 und 5008 die STLA-Medium-Architektur nutzen und dem Kunden, die Möglichkeit geben, zwischen Mildhybrid und BEV zu wählen. Auszugehen ist davon, dass Peugeot den Dieselmotor im Pkw-Segment schon zuvor endgültig aufs Alteisen geschickt haben wird. Auch in der Mittelklasse beim 508. Die Limousine ist schon jetzt nicht mehr mit dem Selbstzünder zu bekommen. Mittelfristig dürfte es auch den Kombi SW treffen. Der Nachfolger steht – das heutige Modell läuft länger als ursprünglich vorgesehen – für etwa 2028 auf dem Plan, basiert ebenfalls auf STLA Medium. Die Elektroversion könnte bis zu 700 Kilometer mit einer Batteriefüllung erreichen.

Beim Design geht Peugeot wohl erneut einen mutigen Schritt nach vorn, orientiert sich an der 2023 gezeigten Studie Inception. Ob es wieder einen Kombi gibt, wird derzeit diskutiert. Dessen Praktikabilität könnte nämlich gut der 5008 übernehmen. Ihn wird es vermutlich schon im nächsten Jahr auch als Fünfsitzer geben.

Michael Specht/SP-X