In Städten teurer – Elektrische Gebrauchtwagen

Das Angebot an elektrischen Gebrauchtwagen wächst. Die Preise sind aber vor allem in Großstädten noch hoch.

Anzeige

SP-X/Berlin. In deutschen Großstädten sind gebrauchte Elektroautos häufig teurer als im Bundesdurchschnitt. Besonders hohe Preise werden mit durchschnittlich 38.667 Euro in Köln aufgerufen, wie das Portal „Mobile.de“ auf Basis von Kundeninseraten ermittelt hat. Das sind fast 10.000 Euro mehr als im gesamten deutschen E-Automarkt. Auch in Frankfurt (38.343 Euro), Hamburg (35.620 Euro) und München (34.213 Euro) liegen die aufgerufenen Preise deutlich über dem Durchschnittswert von 28.760 Euro. Vergleichsweise günstig sind die Fahrzeuge in Berlin, wo im Schnitt 33.481 Euro aufgerufen werden.

Bei der Art und Zahl der angebotenen Modelle liegen in vier der fünf Metropolen die Kleinwagen Renault Zoe oder Smart Fortwo an der Spitze, lediglich in München führen mit BMW i3 und Mini Cooper SE zwei Modelle des lokalen Autokonzerns.

Holger Holzer/SP-X