In Russland dominant, in Europa noch nicht – Chinesische Autobauer

Fast jeder zweite russische Neuwagen kommt von einem chinesischen Hersteller. In Deutschland hingegen fahren die Autos aus Fernost noch in der Nische.

In China zählt die Chery-Marke Tiggo zu den stärksten Anbietern Foto: Chery

SP-X/Paris. Russland hat sich zum größten europäischen Markt für chinesische Autohersteller entwickelt. In den ersten neun Monaten 2023 wurden dort nach Daten des Beratungsunternehmens Inovev 309.000 Pkw chinesischer Hersteller neu zugelassen. Das entspricht einem Marktanteil von 48,5 Prozent. In der EU plus Schweiz, Norwegen und Vereinigtem Königreich rollten im gleichen Zeitraum 256.000 Einheiten neu auf die Straße – rund 2,75 Prozent der Gesamtmarkts.

Besonders hohe Marktanteile erreichten die Chinesen – ohne Berücksichtigung von Volvo – in Schweden (6,1 Prozent), Norwegen (5,3 Prozent), dem Vereinigten Königreich (5,0 Prozent) und den Niederlanden (4,5 Prozent). Dabei spielt auch die starke Position vieler China-Marken bei E-Mobilität eine Rolle. Mit vornehmlich konventionellen, aber preisgünstigen Fahrzeugen kommen sie in Italien (4,2 Prozent) und Spanien (3,8 Prozent) aber ebenfalls auf signifikante Verkaufszahlen. Unter dem Europa-Schnitt liegen Chinas Autobauer unter anderem in Deutschland (1,4 Prozent).

Holger Holzer/SP-X