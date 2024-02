In Rosa und mit Edelsteinen – Mercedes G-Klasse „Stronger than Diamonds“-Edition

Mit Individualisierungen und Fashion-Faszination will Mercedes künftig zahlungskräftige Kunden locken. Ein neues Sondermodell der G-Klasse zeigt, wie das aussehen kann.

Mercedes wird von der G-Klasse „Stronger than Diamonds“ nur 300 Exemplare auflegen Foto: Mercedes-Benz

SP-X/Stuttgart. Mercedes-Benz legt vom SUV-Klassiker G-Klasse das Sondermodell „Stronger than Diamonds“-Edition auf. Die auf 300 Exemplare limitierte und 175.000 Euro teure Variante wird in Rosa lackiert, die Türverriegelungsstifte werden Diamanten (0,25 Karat) besetzt. Der Fahrzeugschlüssel ist zudem mit einer Silberplakette mit Diamantprägung verziert. Innen bietet der Edelstein-Offroader eine schwarze Lederausstattung mit rosafarbenen Ziernähten. Hochflor-Teppiche, beleuchtete Edelstahl-Einstiegsleisten und eine Autoschutzdecke runden das Ausstattungspaket ab. Einzig wählbare Antriebsvariante ist der 310 kW/421 PS starke G 500, den Mercedes in der Basisversion zu Preisen ab 130.000 Euro anbietet.

Die Türverriegelungsstifte hat Mercedes mit Diamanten (0,25 Karat) besetzt Foto: Mercedes-Benz

Mario Hommen/SP-X