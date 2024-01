In Hamburg stockt es – Verkehrsfluss-Statistik

SP-X/München. In Hamburg fließt der Autoverkehr deutschlandweit am langsamsten. Im Schnitt dauern 10 Kilometer Fahrt dort 23:50 Minuten, wie aus dem „Traffic Index“ des Geodatenanbieters Tomtom hervorgeht, der auf anonymisierten Bewegungsdaten basiert. Die Hansestadt leidet ihn dieser Beziehung an ihrer Geografie mit vielen Brücken, Tunneln und dem Hafen im Stadtgebiet. Etwas schneller geht es in Berlin, wo die gleiche Strecke in 22 Minuten absolviert wird. Leipzig schneidet mit 21:30 Minuten knapp besser ab. Betrachtet man statt Städten die Regionen, fließt der Verkehr in Frankfurt und Aachen besonders zäh, wo 10 Kilometer Autofahrt rund 19 Minuten dauern. Im internationalen Vergleich sind das jedoch ordentliche Werte: Die weltweit langsamste Autostadt ist London, wo die Vergleichsstrecke 37:20 benötigt.

Neben Geographie und Infrastruktur spielt auch die Verkehrsdichte eine Rolle bei der Reisegeschwindigkeit. Mit sechs Minuten Wartezeit im Stau pro 10 Kilometer liegt Hamburg bundesweit auch in dieser Hinsicht an der Spitze. Wiesbaden (5:24 Minuten) und Berlin (5:00) folgen. Autofahrer kosten Staus und Behinderungen nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Dem Index zufolge müssen Münchner mit besonders hohen Mehrkosten aufgrund von Verkehr rechnen: Im Jahr summieren sich die zusätzlichen Sprit-Kosten bei Benzinern auf 161 Euro (Diesel: 122 Euro). Im Hamburg sind es 141 Euro (108 Euro), in Berlin 128 Euro (99 Euro). Auch das Klima leidet unter dem Mehrverbrauch, in Berlin etwa stößt ein Benziner pro Jahr 165 Kilogramm zusätzliches CO2 aus (Diesel: 143 Kilogramm).

Holger Holzer/SP-X