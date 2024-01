In Europa ist Stromern oft billiger – E-Auto-Betriebskosten

SP-X/Düsseldorf. Der Kostennachteil des E-Autos schwindet. In vielen europäischen Ländern liegen die Gesamtbetriebskosten bereits unter denen von Pkw mit Verbrennungsmotor, wie sich aus dem „Mobility Guide 2023“ von Leaseplan und ALD Automotive ergibt. In Deutschland kostet der Kilometer mit den E-Auto demnach 43 Cent, während mit einem Verbrenner 44 Cent fällig werden. Berücksichtigt sind unter anderem Kaufpreis, Energiekosten und Steuern. Ebenfalls rund 1 Cent lässt sich in Italien, Spanien und Schweden mit dem E-Auto sparen. Den größten Preisvorteil für Stromer gibt es in Belgien und Österreich mit jeweils 5 Cent. Insgesamt führt die Studie 15 west- und südeuropäische Länder auf, in denen die Gesamtbetriebskosten von E-Autos höchstens auf Verbrenner-Niveau liegen. Zugrunde gelegt sind jeweils eine vierjährige Haltedauer und 120.000 Kilometer Gesamtfahrleistung.

Holger Holzer/SP-X