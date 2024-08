Immer Platz für die Bremsenergie – ZF Brake Resistor

Anzeige

SP-X/Friedrichshafen. Bei schweren Nutzfahrzeugen lässt sich potenziell viel Bremsenergie zurückgewinnen. ZF will nun mit einer neuen Software die Effizienz der Rekuperation in elektrischen Lkw und Co. noch erhöhen. Das „Brake Resistor“ genannte System hält jederzeit Speicherkapazität in der Traktionsbatterie vor, so dass Bremsenergie immer gespeichert werden kann und nicht in Form von Wärme verpufft. Unter anderem berücksichtigt die Software den Routenverlauf, um etwa bei absehbar längeren Bergabfahrten Energie in die Batterien speichern zu können. Steht als erste Fahrt eine längere Bergab-Passage an, werden die Batterien im Depot vorher nicht komplett vollgeladen.

E-Motoren sind gut in der Rückgewinnung von Bremsenergie Foto: ZF

Im Idealfall kann im Alltag zugunsten der Rekuperations-Bremse per E-Motor auf die mechanische Bremse verzichtet werden, die daher entsprechend kleiner ausgelegt wird. So sollen sich bis zu 150 Kilogramm Gewicht sparen lassen, zudem wird zusätzlicher Bauraum im Fahrwerk frei.

Holger Holzer/SP-X