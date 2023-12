Immer mehr Senioren hinterm Steuer – Grafik: Anteil älterer Führerscheininhaber

Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. Dieser demografische Wandel spiegelt sich auch in einem deutlich gestiegenen Anteil von Führerscheininhabern im Seniorenalter wider.

Der Anteil älterer Führerscheininhaber steigt in Deutschland seit einigen Jahren deutlich an Foto: Statista

SP-X/Köln. In der jüngeren Vergangenheit hat sich der Anteil der mindestens 65 Jahre alten Führerscheininhaber in Deutschland deutlich erhöht. Wie eine Auswertung von Statista auf Grundlange von Daten des Kraftfahrt-Bundesamts zeigt, waren 2015 lediglich 17 Prozent der Personen mit Fahrerlaubnis 65 Jahre oder älter. Dieser Anteil hat sich seither pro Jahr im Schnitt um einen Prozentpunkt auf aktuell 25 Prozent erhöht, was einem Zuwachs um fast 50 Prozent entspricht. Mittlerweile ist somit jeder vierte Führerscheininhaber in Deutschland 65 Jahre oder älter. Acht Jahre zuvor zählte nur jeder sechste Führerscheininhaber zu dieser Altersgruppe.

Die Auswertung zeigt außerdem einen kontinuierlichen Überhang an männlichen Führerscheininhabern bei den Senioren. Im Jahr 2015 waren 20 Prozent der Männer mit einer Fahrerlaubnis 65 Jahre oder älter, bei den Frauen hingegen nur 13 Prozent. 2023 ist der Anteil der Betagten unter den männlichen Führerscheinbesitzern auf 28 Prozent gestiegen, während bei den Frauen der Anteil mit 22 Prozent weiterhin deutlich darunter liegt.

Mario Hommen/SP-X